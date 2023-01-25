شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان ينهى أزمة إيقاف القيد ويسدد 10% من المديونية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن المستشار الشافعى صالح، رئيس مجلس إدارة نادى أسوان الرياضى، أن أسوان أنهى أزمة قيد اللاعبين الجدد بعد التواصل مع المسئولين عن اتحاد الكرة.

وأكد صالح قيام النادى بسداد مبلغ 300 ألف جنيه بما يمثل 10% من قيمة مديونية النادى لدى إتحاد الكرة والتى تبلغ ما يقرب من 3 ملايين جنيه.

وأوضح رئيس مجلس إدارة نادي أسوان أنه تم فتح القيد لنادى أسوان لتوثيق عقود اللاعبين الجدد ودفع رسوم التوثيق المستحقة.

وفي وقت سابق خاطب مسئولو نادي أسوان بشكل رسمي اتحاد الكرة لمراجعة المديونية المستحقة على النادي والتي بلغت قيمتها 4 ملايين جنيه وتسببت في وقف القيد للفريق الجنوبي.

وأكد مصدر في نادي أسوان أن هناك اتصالات ومشاورات مع اتحاد الكرة لمراجعة هذه المديونية خاصة أن بعضها يتعلق بمسحات كورونا في موسم 2019 -2020.

وأوضح المصدر أن النادي لم يتم اخطاره بهذه المديونية من قبل اتحاد الكرة، حتى يتدارك الموقف، موضحا أن الإدارة فوجئت بقرار إيقاف القيد.