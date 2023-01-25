شكرا لقرائتكم خبر عن الونش لـ فيريرا: شكرا يا بروفيسور تعلمت منك الكثير داخل وخارج الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه محمود حمدى الونش، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، رسالة مؤثرة إلى البرتغالى جوسفالدو فيريرا بعد رحيل الأخير عن تدريب الفريق الأبيض وتولى أسامة نبيه القيادة الفنية بدلاً منه خلال الفترة المقبلة.

ونشر الونش صورة تجمعه بـ فيريرا عبر "إستورى إنستجرام" معلقاً عليها: "بجد كان نفسي أسلم عليك قبل ما تمشي، شكرا يا بروفيسور فيريرا تعلمت منك الكثير داخل وخارج الملعب وأتمنى لك دوام الصحة والنجاح".

فى سياق متصل يعود محمود حمدى الونش، إلى القاهرة قادما من قطر نهاية شهر يناير الجارى، بعد إنهاء المرحلة الثانية من البرنامج التأهيلي للشفاء من الإصابة التي تعرض لها بقطع في وتر العضلة الخلفية، خلال مباراة سموحة بالجولة الافتتاحية للدوري الممتاز الجاري، وفاز بها الأبيض بهدفين نظيفين.

ويسير الونش، بشكل جيد، فى برنامجه التأهيلي الذى يخضع له فى قطر حاليًا، خصوصاً أن اللاعب وصل لمرحلة متقدمة من التأهيل على أمل العودة سريعًا للملاعب، لا سيما أن المدافع الدولى لديه إصرار وعزيمة فى العودة سريعًا للملاعب، الأمر الذى يدفعه للتركيز جيدًا في التأهيل الذى يخضع له.

وخسر الزمالك أمام المحلة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند النقطة الـ 26 نقطة فى المركز الخامس، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.