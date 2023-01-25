شكرا لقرائتكم خبر عن ألعاب القوى يعاين مضمار استاد القاهرة استعدادا للبطولة العربية لاختراق الضاحية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل مجلس إدارة اتحاد ألعاب القوى خلال الساعات الجارية جولاته المكوكية من أجل وضع اللمسات الأخيرة والنهائية لاستضافة البطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية التى ستقام فى مصر يوم 5 فبراير المقبل على مضمار استاد القاهرة الدولى، الذى تم تخصيصه للبطولة، وتم تجربته في بطولة الجمهورية لاختراق الضاحية.

وتقام البطولة العربية لاختراق الضاحية بمشاركة 15 دولة في جميع المراحل العمرية، حيث يعمل اتحاد ألعاب القوى برئاسة الدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد على إنهاء كافة الترتيبات ووضع اللمسات النهائية لإخراج البطولة بالشكل المميز.

وتوجه لمضمار استاد القاهرة اليوم مجدى عبد البديع عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري لألعاب القوى ورئيس لجنه المراسم والإعداد للبطولة، ويرافقه محمد أبو أفندى عضو مجلس إدارة الاتحاد، والدكتور محمد عبد الرؤوف المدير الفني للاتحاد المصري لألعاب القوى لوضع اللمسات الأخيرة للملعب وترتيبات حفل الإفتتاح والختام للبطولة.

وتم خلال جولة اليوم معاينة أرضية المضمار والتأكد من تجهيزات النجيل الطبيعي ومعاينة طريقة الصيانة الخاصة به للظهور بشكل مميز بجانب بعض الترتيبات الخاصة بمكان حفل الافتتاح والختام في البطولة.

ويشارك في البطولة العربية الـ25 لاختراق الضاحية دول السعودية والكويت وعمان والبحرين والإمارات والعراق واليمن وسوريا وفلسطين من قارة أسيا، وتونس والمغرب والجزائر والسودان والصومال من قارة أفريقيا بجانب مشاركة مصر.