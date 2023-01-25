شكرا لقرائتكم خبر عن ميدو يفرض السرية على مران الإسماعيلى قبل مواجهة الداخلية بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالإسماعيلي المران الرئيسي عصر اليوم، وذلك ضمن برنامج الإعداد لمواجهة الداخلية بعد غداً الجمعة لحساب الجولة السادسة عشر من عمر منافسات مسابقة الدوري المحلي.

وفرض أحمد حسام ميدو المدير الفنى للإسماعيلى السرية على مران الفريق حيث تم منع وسائل الاعلام من تغطية أو حضور المران بغرض الحفاظ على تركيز اللاعبين وتجنب تشتيتهم قبل مواجهة الجمعة.

ويتطلع الدراويش لاستعادة مسيرة الانتصارات من أجل تحسين مركز الفريق بجدول البطولة المحلية واسعاد جماهيره الغفيرة.

اقترب علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق من تولى رئاسة لجنة معينة تدير القلعة الصفراء خلال الفترة المقبلة ويعاونه المهندس مدحت الوردانى عقب استقالة مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومى.

ومن المقرر أن يتسلم علي ابو جريشة دعم مادي لإنهاء أزمات فريق الكرة والتعاقد مع صفقات جديدة قبل غلق باب القيد الشتوى.

وكان نهاد حجاج، المستشار القانونى للنادى الإسماعيلى، أكد أن الأزمة فى القلعة الصفراء باتت أكبر من مخاوف الهبوط إلى القسم الثانى فى ظل تراجع نتائج الفريق بالموسم الجارى.