شكرا لقرائتكم خبر عن منع 178 مشجعا للمصرى البورسعيدى من حضور المباراة المقبلة بالدورى لتكرار السباب الجماعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت لجنة المسابقات بإشراف عامر حسين عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المسابقة في رابطة الأندية، بالتنسيق مع الرابطة برئاسة أحمد دياب، عددا من القرارات بعد انتهاء الجولة الـ15 للدوري المصري الممتاز، وجاءت كالتالي:

الداخلية والمقاولون

إيقاف شيبوكي كيلتش لاعب الداخلية مباراتين للطرد بسبب لعبة خطرة.

إيقاف اللاعب محمود طلعت لاعب الداخلية مباراة واحدة للطرد لسابق الإنذار.

فيوتشر والمصري

غرامة مالية علي النادي المصري عشرون الف جنيه ومنع ١٧٨ مشجعا من جماهير النادي من حضور مباراة واحدة لتكرار السباب الجماعي من الجماهير.

بيراميدز وسموحة

إيقاف أسامة جلال لاعب بيراميدز مباراة واحدة للطرد لسابق الإنذار.