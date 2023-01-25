شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 / 1 / 2023 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الأربعاء 25 / 1 / 2023 العديد من الأخبار الرياضية المهمة، منها تفاصيل ما قاله كهربا في جلسة الاستماع للجنة الانضباط باتحاد الكرة، وكذلك آخر أخبار وانتقالات المدربين.

ماذا قال كهربا فى جلسة التحقيق باتحاد الكرة؟

حضر محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، لجلسة الاستماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

سيراميكا يفاوض معين الشعبانى لتولى تدريب الفريق

فتح مسئولو نادى سيراميكا خطوط اتصال مع التونسي معين الشعبانى المدير الفني الأسبق للمصرى البورسعيدى لتولى تدريب سيراميكا خلال الفترة المقبلة خلفاً لـ أحمد سامى الذى وجهت له الإدارة الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق. باروندو يعلن قائمة فراعنة اليد لمواجهة السويد بربع نهائى بطولة العالم أعلن الإسبانى روبرتو باروندو جارسيا المدير الفنى لمنتخب مصر لكرة اليد قائمة اللاعبين لمواجهة السويد، والمحدد لها التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بربع نهائى بطولة العالم المقامة ببولندا والسويد. شيكابالا: فيريرا سيظل أسطورة الزمالك..وانتشلنا من الصفر للبطولات ودع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق بكلمات مؤثرة، موضحاً أن البروفيسور سيظل أسطورة لهم ولجماهير النادى الأبيض رغم أنف من يحاول التقليل منه. رسميا.. بابا فاسيليو مديرا فنيا للبنك الأهلى وعبد العزيز مدربا عاما ورحيل شحاتة أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع القبرصي بابا فاسيليو لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتولى أمير عبد العزيز منصب المدرب العام

12 ناديا تطيح بالمدربين خلال 15 جولة بالدورى بحثا عن الاستقرار الفنى

انضم نادى الزمالك وسموحة وسيراميكا إلى قائمة الأندية التي أطاحت بالمدربين خلال أول 15 مباراة في إطار منافسات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بعدما أعلنوا رحيل مدربينهم. أسامة نبيه يبدأ مهام عمله فى الزمالك تسلم أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، مهام عمله رسميا اليوم الأربعاء بعد قرار مجلس الإدارة برئاسة المستشار مرتضى منصور بتوليه القيادة الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة. فرج عامر يعلن تعيين مؤمن زكريا في جهاز الكرة بسموحة الجديد بدون أعباء مالية أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، تعيين مؤمن زكريا نجم الأهلى في الجهاز الفني الجديد لسموحة، بعد رحيل طارق العشرى عن تدريب الفريق بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء. اتحاد الكرة يوافق على استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، قبول استقالة مارك كلاتنبرج وتكليف الشئون القانونية بالاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد ومايترتب على الاستقاله طبقا لبنود العقد المبرم.

الأهلى يستقر على تفعيل بند الشراء فى عقد خالد عبد الفتاح

استقر مسئولو النادى الأهلى على تفعيل بند الشراء فى عقد خالد عبد الفتاح الظهير الأيمن للفريق والوافد الجديد للقلعة الحمراء من صفوف نادى سموحة