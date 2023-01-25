بعد الرحيل عن الزمالك.. شيكابالا يوجه رسالة إلى فيريرا

الشارقة - اميمة ياسر -

حرص محمود عبد الرازق شيكابالا، قائد الفريق الاول لكرة القدم بنادي الزمالك، على توجيه رسالة دعم للمدرب البرتغالي جيسفالدو فيريرا، عقب إقالته بشكل رسمي.

وعبر صفحته الشخصية بموقع "فيس بوك"، نشر شيكابالا صورة بصحبة فيريرا وكتب: كان لا بد من شكر البروفيسور اليوم بشكل شخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن قيمته عند الجميع كبيرة جدًّا.

وأضاف نجم الفريق الأبيض: بصفتي قائد نادي الزمالك وقبل ذلك أحد جماهير النادي، أتوجه بالشكر للبروفيسور فيريرا على كل ما فعله من أجل الفريق ومن أجل الكيان.

وأوضح شيكابالا: الجميع يعلم ما قام به الموسم الماضي بالرغم من الظروف السيئة التي كانت تلاحق الزمالك والتي كان أبرزها إيقاف القيد، إلا أنه قام بعمل أسطوري وانتشل الفريق من موسم بدا للبعض أنه صفري بدون بطولات؛ وحققنا ثنائية الدوري والكأس كما فعلها مسبقًا.

وتابع: لذلك يجب أن أتوجه له بالشكر والتقدير لفيريرا على ما فعله سواء في الموسم الحالي أو السابق، وسيظل البروفيسور أسطورة لنا وللجماهير وستظل كذلك رغم أنف من يحاول التقليل منك.

وأشار: للتوضيح جاء استبعادي من قائمة المباراة الأخيرة بناءً على وعكة صحية قد تعرضت لها؛ وجاء ذلك بعد تشخيص طبيب الفريق وبمعرفة المدير الفني فيريرا وليس كما أشيع أنه تم استبعادي بسبب أسباب فنية.

وشدد شيكابالا في نهاية حديثه: اسم وتاريخ نادي الزمالك يستحق من الجميع الأفضل.