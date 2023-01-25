شكرا لقرائتكم خبر عن سموحة يوجه الشكر لطارق العشرى عقب الرحيل: نفذت ما طٌلب منك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وجه عمر الغنيمى، نائب رئيس نادى سموحة، الشكر لطارق العشرى المدير الفنى الراحل عن سموحة عقب الجلسة التى عقدها الثنائى، وتم فيها الاتفاق على جميع الأمور المالية التى تخص المدير الفنى.

وقال الغنيمى: "شكرا كابتن طارق العشرى كفيت ووفيت ونفذت ما طُلب منك على أكمل وجه في حدود الإمكانيات المتاحة والفترة القصيرة، وتركت تركة من لاعبين مميزين ملك لنادى سموحة وأعطيت فرصة كبيرة لأبناء النادى، وبدأت اكتشاف منجم قطاع الناشئين، وإن شاء الله نادى سموحة مفتوح لك فى أى وقت وفى ظروف إن شاء الله أفضل ولن ننسى تجربتك المميزة، ونتمنى دائما التوفيق لنادي سموحة فيما هو قادم بما يحقق مصلحة النادي وأعضائه وأولوياته".



وحقق فريق بيراميدز فوزا مهما على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما أمس ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفي بيراميدز رمضان صبحي في الدقيقة 16 ومصطفى فتحى في الدقيقة 56، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل في الدقيقة 30 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 30 يحتل بها المركز الثالث في جدول الدوري، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 16 في المركز الـ 11 بالدورى.

انتهت أحداث الشوط الأول بالتعادل الإيجابي 1 / 1، بينما جاء الشوط الثاني حماسيا، حيث نشط لاعبو الفريقين وكان فريق بيراميدز الأفضل ، فيما اعتمد فريق سموحة علي الهجمات المرتدة والتي نجح من خلال إحداها حسام حسن مهاجم الفريق في الحصول على ركلة حرة تسببت في طرد أسامة جلال مدافع بيراميدز في الدقيقة 84 من عمر المباراة، ولكن حسم لاعبو بيراميدز المباراة بالخبرة ليحافظ الفريق السماوي على مركزه في جدول الدوري في المركز الثالث.