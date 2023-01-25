شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه: سأكافح مع اللاعبين لعودة الزمالك إلى الطريق الصحيح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال أسامة نبيه، المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك، إنه لا بد من الوقوف بجانب الفريق الأبيض، مشيراً إلى أنه يثق في قدرات اللاعبين في العودة مجددا إلى الانتصارات في المباريات، خلال الفترة المقبلة.

وأكد المدير الفني الجديد للزمالك خلال اجتماعه مع إدارة النادى أنه سوف يكافح ويجتهد من أجل عودة الفريق للطريق الصحيح، وذلك بدعم مجلس الإدارة والجمهور، متابعاً: "أتمنى أن أكون سبباً بسيطاً في إسعاد الجماهير".

وعقد أسامة نبيه جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي، استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص أسامة نبيه على الحديث مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة والاستعداد لها بكل قوة، وطالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وتصحيح مسار الفريق .

وأكد المدير الفني خلال الجلسة أن الجميع داعم ومساند للفريق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في كافة البطولات، وطالبهم بفتح صفحة جديدة والعودة مرة أخرى لمسيرة الانتصارات.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.