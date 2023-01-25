شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يتعاقد مع لاعب برشلونة الإسباني رسميا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى أسوان التعاقد مع الجناح المغربي عماد الكابو (22 عاما)، ناشئ فريق برشلونة الإسباني الأسبق، لاعب سانتا كولوما الأندوري، وذلك لمدة موسم ونصف الموسم، في ضوء خطة تدعيمات الفريق الجنوبي في الميركاتو الشتوي الجاري.

وقال أسوان عبر صفحته الرسمية على فيس بوك: "رحبوا معنا بالجناح المغربي عماد الكابو (22 عاما)، ناشئ فريق برشلونة الإسباني الأسبق ولاعب سانتا كولوما الأندوري لمده موسم ونصف".

ويستعد أسوان لمواجهة الطلائع الجمعة المقبل، كما يتدرب الطلائع للمواجهة المقرر لها فى الثالثة إلا ربع عصر الجمعة المقبل على استاد أسوان الرياضى ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

وتلقى نادى أسوان إخطارا من اتحاد الكرة بوقف القيد الشتوى فى أيامه الأخيرة بسبب المديونية المتراكمة على النادى، وعدم القدرة على جدولة هذه المديونية.