شكرا لقرائتكم خبر عن ماذا قال كهربا فى جلسة التحقيق باتحاد الكرة؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر محمود كهربا، لاعب النادي الأهلي، لجلسة الاستماع بلجنة الانضباط باتحاد الكرة التي عقدت اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح.

وخلال جلسة التحقيق نفى كهربا الاتهامات الموجهة له من قبل نادي الزمالك في الشكوى المقدمة للجنة الانضباط، وقال إنه لم يوجه أي اساءة لنادي الزمالك ولم يتوجه لجماهير الزمالك من الأساس.

وقال كهربا إنه احتفل عقب المباراة مع جماهير الأهلي فقط ولم يوجه أى إساءة للزمالك، لافتا إلى أن هتافه في الفيديو يقصد به الاحتفال بالهدف الذي سجله في الزمالك بطريقة صحيحة.

في سياق متصل، وضع السويسرى مارسيل كولر المدير الفنى للنادى الأهلى برنامجا بدنيا لمحمود عبد المنعم كهربا لاعب الفريق للارتقاء بالمعدلات البدنية للاعب لتجهيزه للمشاركة مع المارد الأحمر فى كأس العالم للأندية بالمغرب.

وفضل كولر إراحة كهربا من المشاركة مع الاهلى فى مباراة البنك الاهلى أمس الثلاثاء لمنحه فرصة للتخلص من الاجهاد الذى لاحقه بعد المشاركة فى مباراتى سموحة بكأس مصر، والزمالك بالدورى بعد فترة غياب طويلة عن الملاعب.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الأهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر صفحة الدورى بانتهاء مباراة المارد الأحمر مع البنك الأهلى بالجولة الخامسة عشر للمسابقة، والتى انتهت بفوز الاهلى بهدف دون رد سجله محمد شريف من أجل الاستعداد لخوض منافسات كأس العالم للأندية بالمغرب.