شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يُغير موعد غلق أبوابه أمام الجماهير فى مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر
وتقرر أن تكون مواعيد غلق بوابات استاد أسوان لدخول الجماهير الساعة 2.30 عصرا بدلا من الساعة 2.00 لمباراة أسوان وطلائع الجيش يوم الجمعة 27/1/2023، والتى تقام باستاد أسوان الساعة 2.45، وذلك حرصا على منح الفرصة لدخول الجماهير براحة وسلامة للجميع.
وإدارة نادى أسوان الرياضى تهيب بجماهيرها المساندة لفريقها ضرورة على الحرص على الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المسئولة عن تنظيم المباريات حافظا على أمنهم وسلامتهم وتأكيدا على الصورة الحضارية التى تظهر بها جماهير نادى أسوان بالمدرجات.
وتلقى نادى أسوان إخطارا من اتحاد الكرة بوقف القيد الشتوى فى أيامه الأخيرة بسبب المديونية المتراكمة على النادى، وعدم القدرة على جدولة هذه المديونية.
وأكد أيمن الرمادى المدير الفنى لنادى أسوان، أنه غير قادر على مواصلة العمل مع أبناء الجنوب فى ظل الظروف المادية الصعبة التى يمر بها النادى، وقال الرمادي في مداخلة إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: النادى غير قادر على توفير الحد الأدنى من الإمكانات وألتمس لهم العذر لكننى غير قادر على العمل فى هذه الأجواء.