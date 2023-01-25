شكرا لقرائتكم خبر عن أسوان يُغير موعد غلق أبوابه أمام الجماهير فى مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قررت إدارة استاد أسوان بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية بتأمين مباريات دورى رابطة الأندية المصرية المحترفة تغيير موعد غلق ابواب الاستاد في لقاء الطلائع.

وتقرر أن تكون مواعيد غلق بوابات استاد أسوان لدخول الجماهير الساعة 2.30 عصرا بدلا من الساعة 2.00 لمباراة أسوان وطلائع الجيش يوم الجمعة 27/1/2023، والتى تقام باستاد أسوان الساعة 2.45، وذلك حرصا على منح الفرصة لدخول الجماهير براحة وسلامة للجميع.

وإدارة نادى أسوان الرياضى تهيب بجماهيرها المساندة لفريقها ضرورة على الحرص على الإلتزام بكافة التعليمات الصادرة من الجهات المسئولة عن تنظيم المباريات حافظا على أمنهم وسلامتهم وتأكيدا على الصورة الحضارية التى تظهر بها جماهير نادى أسوان بالمدرجات.