شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوضح نظام التأهل في كأس مصر للشباب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت لجنة المسابقات في الاتحاد المصري لكرة القدم تفاصيل نظام كأس مصر للشباب الذي أقيمت قرعته اليوم الأربعاء بمقر الجبلاية.

وأوضحت اللجنة أن القرعة التي تم تقسيمها على خمس مجموعات ستُلعب بنظام الدوري من دور واحد، على ملاعب محايدة، ويتأهل أول كل مجموعة بجانب أفضل 3 فرق من المركز الثاني لتستكمل البطولة بدور الثمانية.

وأجرت لجنة المسابقات باتحاد الكرة المصرى، اليوم الأربعاء، مراسم قرعة بطولة كأس مصر للشباب مواليد 2003، حيث أرسل اتحاد الكرة خطابا رسميا لجميع أندية القسم الأول، يخطرهم بموعد إجراء القرعة، والتي ستجرى بمقر اتحاد الكرة بالجزيرة في الحادية عشر صباحًا.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى خمس مجموعات جاءت كالتالى:

المجموعة الأولى: إف سي مصر، المقاولون العرب، الداخلية وغزل المحلة.

المجموعة الثانية: الزمالك، مصر المقاصة، بتروجيت وطلائع الجيش.

المجموعة الثالثة: المصري، سموحة، أسوان والاتحاد السكندرى.

المجموعة الرابعة: الأهلي، حرس الحدود، إنبي والبنك الأهلي.

المجموعة الخامسة: الإسماعيلي، فيوتشر، بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا.