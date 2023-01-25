شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يفاوض معين الشعبانى لتولى تدريب الفريق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فتح مسئولو نادى سيراميكا خطوط اتصال مع التونسي معين الشعبانى المدير الفني الأسبق للمصرى البورسعيدى لتولى تدريب سيراميكا خلال الفترة المقبلة خلفاً لـ أحمد سامى الذى وجهت له الإدارة الشكر على الفترة التي قضاها مع الفريق.

ويدرس مسئولو سيراميكا أكثر من سيرة ذاتية للعديد من المدربين، خصوصاً أن الفريق يمر بمرحلة صعبة على مستوى النتائج ولا تلبى طموحات الإدارة التي دعمت الفريق بأفضل اللاعبين أملاً في المنافسة على المراكز المتقدمة في ترتيب جدول الدورى المصري.

وكانت إدارة نادي سيراميكا قررت توجيه الشكر إلى أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مكتفية بالفترة التي قضاها مع الفريق وأكدت إدارة نادي سيراميكا أنها اتفقت مع سامي على فسخ العقد بالتراضى، فى إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

وكانت مباراة سيراميكا وطلائع الجيش انتهت بالتعادل السلبى بين الفريقين، فى المباراة التى جمعتهما مساء أول أمس الإثنين، على استاد القاهرة الدولى، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز لكرة القدم.

وشهدت الدقيقة 10 من عمر المباراة تسجيل طلائع الجيش هدف فى شباك سيراميكا عن طريق خالد سطوحى، إلا أن حكم الفيديو ألغى الهدف،بهذه النتيجة يرتفع رصيد سيراميكا للنقطة 17 فى المركز العاشر من عمر مسابقة الدورى، وارتفع رصيد طلائع الجيش للنقطة 15 فى المركز الـ 12.