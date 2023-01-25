الامارات | انطلاق كأس السوبر السعودية في ثوب جديد بوجود رونالدو

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تنطلق غدا كأس السوبر السعودية لكرة القدم في ثوب جديد بمشاركة أربعة أندية لأول مرة، حيث سيسعى النصر للفوز بلقبه الأول بقيادة نجمه كريستيانو رونالدو عندما يلتقي مع الاتحاد، بينما يواجه الهلال حامل اللقب الفيحاء في المباراة الاخرى في قبل النهائي. وتشهد البطولة مباراتين في الدور قبل النهائي غدا في الرياض على أن يلتقي الفائز في المباراتين في المباراة النهائية يوم الأحد المقبل في استاد الملك فهد الدولي.

واحتشدت جماهير النصر في مدرجات ملعب مرسول يوم الأحد الماضي لتشاهد الظهور الأول لرونالدو بقميص فريقها منذ انضمامه في صفقة ضخمة قدرتها وسائل إعلام بأكثر من 200 مليون يورو (216.28 مليون دولار) الشهر الحالي.

ولم يشارك قائد البرتغال مع النصر منذ استئناف الدوري بداية العام الحالي بسبب إيقافه من قبل الاتحاد الإنجليزي عندما كان يلعب في صفوف مانشستر يونايتد. ونجح النصر في قيد رونالدو بعد رحيل الكاميروني فينسن أبوبكر إلى بشيكطاش التركي ليصبح اللاعب الأجنبي الثامن في صفوف الفريق ويشارك في الفوز على الاتفاق يوم الأحد الماضي.

وأعلن النصر أمس تجديد عقد لاعب خط الوسط عبد المجيد الصليهم والتعاقد مع الحارس الأرجنتيني أوجوستين روسي حتى نهاية الموسم. وشارك أوجوستين في التدريبات لأول مرة وقد تشهد مباراة الاتحاد مشاركته الأولى مع النصر الملقب "بالعالمي". ويدخل الهلال حامل اللقب مواجهة الفيحاء بعد عودته للانتصارات في اخر مباراتين بالدوري بفوزه 2-صفر على العدالة و2-1 على أبها. ويثق الأرجنتيني رامون دياز مدرب الهلال في تحسن أداء فريقه وقدرته على تجاوز عقبة الفيحاء.