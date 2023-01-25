الامارات | الاتحاد المصري يقبل استقالة الخبير التحكيمي كلاتنبيرج

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شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد المصري يقبل استقالة الخبير التحكيمي كلاتنبيرج والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم قبول استقالة مارك كلاتنبيرج وتكليف الشئون القانونية بالاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد وما يترتب على الاستقالة طبقا لبنود العقد المبرم. كما قرر مجلس إدارة الإتحاد حسب الحساب الرسمي للاتحاد المصري للكرة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم. وكان الإنجليزي مارك كلاتنبيرج تقدم باستقالته من منصبه أمس وغادر إلى بلاده.
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