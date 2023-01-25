شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: استبعادى من مباراة الزمالك والمحلة بسبب "وعكة صحية" وليس فنيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك سبب استبعاده من مباراة فريقه الأخيرة أمام غزل المحلة، وأقيمت ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من عمر مسابقة الدورى المصرى الممتاز وانتهت بخسارة الأبيص بهدفين مقابل هدف.

أكد شيكا عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك:"جاء استبعادي من قائمة المباراة الأخيرة بناءً على وعكة صحية قد تعرضت لها؛ وجاء ذلك بعد تشخيص طبيب الفريق و بمعرفة المدير الفني فيريرا وليس كما أشُيع انه تم استبعادي بسبب أسباب فنية، اسم وتاريخ نادي الزمالك يستحق من الجميع الأفضل".

وخسر الزمالك أمام المحلة بنتيجة 2 / 1 فى المباراة التى جمعتهما مساء الأمس، الثلاثاء، على استاد المحلة، ضمن مباريات الجولة الخامسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز، ليتوقف رصيد الأبيض عند النقطة الـ 26 نقطة فى المركز الخامس، بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى سبع مواجهات مقابل 5 تعادلات وتلقى 3 هزائم، وسجل لاعبوه 23 هدفا وتلقت شباكه 12 هدفا.

ودع قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق بكلمات مؤثرة، موضحاً أن البروفيسور سيظل أسطورة لهم ولجماهير النادى الأبيض.

وكتب شيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" كان لابد من شكر البروفيسور اليوم بشكل شخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن قيمته عند الجميع كبيرة جدا وبصفتي قائد نادي الزمالك وقبل ذلك أحد جماهير النادي ؛ أتوجه بالشكر للبروفيسور فيريرا على كل ما فعله من أجل الفريق ومن أجل الكيان ".

أضاف:"الجميع يعلم ما قام به الموسم الماضي بالرغم من الظروف السيئة التي كانت تلاحق الزمالك والتي أبرزها إيقاف القيد ؛ إلا انه قام بعمل أسطوري وانتشل الفريق من موسم بدا للبعض أنه صفري بدون بطولات ؛ وحققنا ثنائية الدوري و الكأس كما فعلها مسبقا ".

تابع :"لذلك يجب أن أتوجه له بالشكر و التقدير علي ما فعله سواء في الموسم الحالي او السابق ؛