علي أبو جريشة يقترب من قيادة الإسماعيلى على رأس لجنة معينة لإدارة النادى

القاهرة - سامية سيد - اقترب علي أبو جريشة نجم الإسماعيلي الأسبق من تولى رئاسة لجنة معينة تدير القلعة الصفراء خلال الفترة المقبلة ويعاونه المهندس مدحت الوردانى عقب استقالة مجلس إدارة الإسماعيلي برئاسة يحيى الكومى.

ومن المقرر أن يتسلم علي ابو جريشة دعم مادي لإنهاء أزمات فريق الكرة والتعاقد مع صفقات جديدة قبل غلق باب القيد الشتوى.

وكان نهاد حجاج، المستشار القانونى للنادى الإسماعيلى، قد أكد أن الأزمة فى القلعة الصفراء باتت أكبر من مخاوف الهبوط إلى القسم الثانى فى ظل تراجع نتائج الفريق بالموسم الجارى.

وقال نهاد حجاج في مداخلة إذاعية مع الإعلامي أحمد شوبير عبر إذاعة أون سبورت إف إم: لن يحدث إيقاف للقيد ولا نقل مباريات للإسماعيلي لحين الفصل في التظلم الذي قدمناه في قضية إبراهيم حسن وقمنا بالإجراءات في وقتها القانوني، وأضاف: إدارة الإسماعيلي السابقة أغلقت كل الأبواب للحلول الودية في أزمة إبراهيم حسن والنجوم و غيرها من القضايا.