شكرا لقرائتكم خبر عن شيكابالا: فيريرا سيظل أسطورة الزمالك..وانتشلنا من الصفر للبطولات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ودع محمود عبد الرازق شيكابالا قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك البرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفني السابق للفريق بكلمات مؤثرة، موضحاً أن البروفيسور سيظل أسطورة لهم ولجماهير النادى الأبيض رغم أنف من يحاول التقليل منه.

وكتب شيكا عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك":" كان لابد من شكر البروفيسور اليوم بشكل شخصي وليس عبر وسائل التواصل الاجتماعي لأن قيمته عند الجميع كبيرة جدا وبصفتي قائد نادي الزمالك وقبل ذلك أحد جماهير النادي ؛ أتوجه بالشكر للبروفيسور فيريرا على كل ما فعله من أجل الفريق ومن أجل الكيان ".

أضاف:"الجميع يعلم ما قام به الموسم الماضي بالرغم من الظروف السيئة التي كانت تلاحق الزمالك والتي أبرزها إيقاف القيد ؛ إلا انه قام بعمل أسطوري وانتشل الفريق من موسم بدا للبعض أنه صفري بدون بطولات ؛ وحققنا ثنائية الدوري و الكأس كما فعلها مسبقا ".

تابع :"لذلك يجب أن أتوجه له بالشكر و التقدير علي ما فعله سواء في الموسم الحالي او السابق ؛ وسيظل البروفيسور أسطورة لنا و للجماهير و ستظل كذلك رغم أنف من يحاول التقليل منك".

واختتم:"جاء إستبعادي من قائمة المباراة الأخيرة بناءًا على وعكة صحية قد تعرضت لها ؛ وجاء ذلك بعد تشخيص طبيب الفريق و بمعرفة المدير الفني فيريرا وليس كما أشُيع انه تم استبعادي بسبب أسباب فنية ،اسم وتاريخ نادي الزمالك يستحق من الجميع الأفضل".



بيان شيكابالا