رسميا.. بابا فاسيليو مديرا فنيا للبنك الأهلى وعبد العزيز مدربا عاما ورحيل شحاتة

القاهرة - سامية سيد - أعلنت لجنة الكرة بنادي البنك الأهلي برئاسة اللواء أشرف نصار التعاقد مع القبرصي بابا فاسيليو لتولي المسئولية الفنية للفريق خلال الفترة المقبلة، على أن يتولى أمير عبد العزيز منصب المدرب العام.كما قررت لجنة الكرة توجيه الشكر لمدير الكرة كريم حسن شحاتة، وذلك بعد التشاور مع المدير الفني الذي يفضل العمل بدون هذا المنصب، متمنين له التوفيق والنجاح في جميع محطاته القادمة .

فى سياق مختلف اقترب ناصر منسى مهاجم البنك الأهلى من الانتقال للزمالك بعد المفاوضات الجارية بين مسئولي الناديين خلال الساعات القليلة الماضية من أجل حصول الفريق الأبيض على خدمات مهاجم البنك الأهلى، بناء على رغبة اللاعب الذى أكد لمسئولى ناديه رغبته في الانتقال للفريق الأبيض خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الزمالك إلى التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوى الجارى من أجل تدعيم هجوم الفريق.

وفشل الثنائى الهجومى التونسى سيف الدين الجزيرى والبنينى سامسون أنيكولا مهاجما الزمالك في التعبير عن أنفسهما بالإضافة لإهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين وهو ما كان له بالغ الأثر في تراجع نتائج وترتيب الفريق بالدورى والخروج من الدور نصف النهائي بكأس مصر .

ويحاول مسئولو الزمالك تقريب وجهات النظر مع نظرائهم بالبنك الأهلى في ظل العلاقات القوية التي تجمع الطرفين منذ صعود الأخير للدورى، حيث تعاقد مع أكثر من لاعب زملكاوى مثل أسامة فيصل وأخيرا الإيفوارى رزاق سيسيه وإسلام جابر ومن قبلهم كريم بامبو .