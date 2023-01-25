شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبدأ التحضير لمونديال الأندية بعد غلق ملف الدورى.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى تدريباته بدون راحة؛ استعدادا للسفر إلى المغرب؛ للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي تقام مطلع الشهر المقبل.

وواصل الفريق تدريباته عقب الفوز الذي حققه أمس الثلاثاء على حساب البنك الأهلي في اللقاء الذي جمع الفريقين في الجولة الخامسة عشرة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص السويسري مارسيل كولر، المدير الفني، على عقد محاضرة للاعبين، أكد خلالها على أهمية التركيز في ظل صعوبة المرحلة المقبلة.

وأدت مجموعة من اللاعبين تدريبات استشفائية في الجيم، فيما خاض حراس الفريق فقرات متنوعة تحت قيادة ميشيل يانكون.

ويتصدر الأهلي ترتيب بطولة الدوري، برصيد 37 نقطة، بعدما تغلب على البنك الأهلي بهدف دون مقابل سجله محمد شريف.