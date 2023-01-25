شكرا لقرائتكم خبر عن فحص طبى يحدد مصير عماد فتحى فى أسوان من مواجهة الطلائع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يخضع عماد فتحى لاعب وسط نادى أسوان لفحوصات طبية عقب إصابته واستبداله فى لقاء زهرة الجنوب الأخير أمام الإسماعيلى بالدقيقة 53 من زمن المباراة.

كما يحاول الجهاز الطبى لفريق أسوان تجهيز المدافع إسلام صلاح، ورأس الحربة ديلسون كامونى، للحاق بمباراة الطلائع المقرر لها الجمعة المقبل بالدورى.

ويحتل الطلائع المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدورى برصيد 15 نقطة بعدما لعب 15 مباراة، حقق الفوز فى 3 لقاءات وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 6 لقاءات وسجل لاعبوه 16 هدفا وتلقت شباكه 22 هدفا.