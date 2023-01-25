شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يعقد جلسة مطولة مع لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عقد أسامة نبيه المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق تدريب اليوم الأربعاء على ملعب عبد اللطيف أبورجيلة بمقر النادي استعدادا لمواجهة فيوتشر المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص أسامة نبيه على الحديث مع اللاعبين بشأن العديد من الأمور الخاصة بالفترة المقبلة والاستعداد لها بكل قوة، وطالبهم بضرورة التركيز من أجل تحقيق الأهداف المطلوبة وتصحيح مسار الفريق .

وأكد المدير الفني خلال الجلسة أن الجميع داعم ومساند للفريق من أجل تحقيق النتائج الإيجابية في كافة البطولات، وطالبهم بفتح صفحة جديدة والعودة مرة أخرى لمسيرة الانتصارات.

ويستعد الزمالك للقاء فيوتشر يوم الأحد المقبل باستاد القاهرة الدولي في الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.