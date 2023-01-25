الامارات | توتنهام يضمّ نجم فياريال على سبيل الاعارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ابرم توتنهام اولى صفقاته في فترة الانتقالات الشتوية بتعاقده مع الجناح الهولندي أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال الاسباني حتى نهاية الموسم.

ونجح فريق المدرب الايطالي أنتونيو كونتي باستمالة دانجوما في اللحظات الاخيرة، بعد أن بدا اللاعب البالغ من العمر 25 عامًا في طريقه للانضمام الى النادي الانكليزي الآخر إيفرتون الذي يواجه خطر الهبوط.

وسيمنح دانجوما، كونتي، خيارًا هجوميًا آخر حيث يتطلع إلى تعزيز صفوفه في ظل سعيه للمنافسة على احد المراكز الاربعة الاوائل والمؤهلة الى دوري أبطال أوروبا. وافاد بيان توتنهام اليوم "يسعدنا الإعلان عن التعاقد مع أرنو دانجوما على سبيل الإعارة من فياريال حتى نهاية موسم 2022-23 بشرط الحصول على الاستغناء الدولي".

وباستثناء هاري كاين، عانى مهاجمو توتنهام لترك بصمة في الموسم الحالي، حيث وقع كل من الكوري الجنوبي سون هيونغ-مين والسويدي ديان كولوشيفسكي والبرازيلي ريشارليسون ضحية اصابات متكررة. ومن المحتمل ان يخوض دانجوما، المولود في نيجيريا، مباراته الاولى بقميص سبيرز في الدور الرابع لكأس انكلترا السبت امام بريستون من الدرجة الثانية.

سبق ان خاض تجربة سابقة في الدوري الإنكليزي من بوابة نادي بورنموث في عام 2019. بقي في صفوفه لعامين، وأحرز 17 هدفًا في 52 مباراة، قبل أن ينضم الى فياريال عام 2021. خلال موسمه الأول مع النادي الإسباني، لعب دورا بارزا في طريقه إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث سجل ستة أهداف في 11 مباراة في المسابقة المرموقة. كما سجل 10 أهداف في 23 مباراة بالدوري الإسباني الموسم الماضي قبل أن يسجل ستة أهداف في 17 مباراة بجميع المسابقات هذا الموسم.