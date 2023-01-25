شكرا لقرائتكم خبر عن ثنائى المصرى يقترب من الرحيل بالتراضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اتفق مجلس إدارة النادي المصري مع ثنائي الفريق، عمرو مرعي وعمرو طارق، على الرحيل عن النادي خلال الميركاتو الشتوي الجاري وفسخ عقديهما بالتراضي.

وكان عمرو طارق قد طلب من إدارة المصري فسخ التعاقد لأسباب أسرية تستدعي سفره خارج البلاد، فيما يأتي طلب مرعي بعد خروجه المستمر من الحسابات الفنية لحسام حسن مدرب الفريق.

كما وافق مجلس المصري على انتقال محمد دبش مدافع الفريق البورسعيدي إلى الاسماعيلي على سبيل الإعارة خلال الميركاتو الجاري وذلك بعد موافقة الجهاز الفني، وتتبقى فقط الرتوش الأخيرة لاتمام انتقال اللاعب.

ويحتل النادي المصري المركز الثامن في جدول مسابقة الدوري برصيد 20 نقطة بعدما خاض 15 مباراة، فاز خلالهم بـ 4 مباريات وتعادل في 8 أخرى وخسر 3 لقاءات، وأحرز لاعبو المصري 14 هدفا واستقبلت شباكهم 15 هدفا آخر.