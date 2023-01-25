شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلى يستعيد جهود محمود الشبراوى أمام الداخلية بعد التعافى من الإصابة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد محمود الشبراوى جناح الاسماعيلى للمشاركة بالتدريبات الجماعية بشكل طبيعى، وذلك بعد اكتمال شفاءه من الإصابة التى لحقت به مؤخرا وحرمته من التواجد بآخر مباراتين.

وباتت مشاركة اللاعب فى مواجهة الداخلية المقبلة المقرر لها يوم الجمعة المقبل لحساب الجولة السادسة عشر من مسابقة الدورى المحلى – باتت – حسب رؤية الجهاز الفنى بقيادة أحمد حسام “ميدو”.

وكان اللاعب قد تعرض فى وقت سابق للإصابة بإلتهابات فى الحوض وأسفل عضلات البطن والتى استلزمت خضوعه لبرنامج تأهيلى مكثف.

يحرص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الإسماعيلى بقيادة أحمد حسام ميدو، على دراسة فريق الداخلية بالفيديو من أجل الوقوف على أهم نقاط القوة والضعف للفريق المنافس.

وحذر الجهاز الفنى لاعبيه من خطورة الجانب الهجومى لفريق الداخلية، لاسيما أنه خسر مباراته الأخيرة أمام المقاولون العرب بصعوبة شديدة وفى الوقت القاتل.

ويستعد الإسماعيلى لمواجهة الداخلية المقرر لها الخامسة مساء الجمعة على استاد الإسماعيلية ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدورى الممتاز.

ويحتل الإسماعيلى المركز الأخير بجدول الدورى برصيد 9 نقاط بعدما لعب 15 مباراة حقق الفوز فى لقاء وحيد وتعادل فى 6 مواجهات وخسر 8 مباريات، وسجل لاعبوه 9 أهداف وتلقت شباكه 19 هدفا.

وقاد ميدو الإسماعيلى فى 6 مباريات خسر فى الأولى من الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع البنك الأهلى سلبياً، ثم خسر من حرس الحدود بهدفين دون رد ثم خسر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق واخيراً تعادل مع أسوان سلبياً.

تعادل الإسماعيلى مع أسوان سلبيا خلال المباراة التى جمعتهما على ملعب الأخير وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من بطولة الدورى المحلي.

المباراة شهدت تألق محمد فوزى حارس مرمى الدراويش للمباراة الثانية على التوالى بعد تصديه لركلة جزاء.