شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على موقف معلول وعبد المنعم وياسر وسافيو من المشاركة مع الأهلي بمونديال الأندية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يعاني فريق الأهلي من عدة إصابات قبل السفر إلى المغرب للمشاركة في منافسات كأس العالم، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير، ويستهلها فريق الأهلي بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي مطلع الشهر المقبل.

ويغيب عن الأهلي كلا من علي معلول ومحمد هاني وحسين الشحات وبرونو سافيو ومحمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، ومعهم أكرم توفيق وكريم فؤاد.

وبات كلا من معلول وعبد المنعم وهاني والشحات وسافيو وياسر جاهزين للمشاركة في مباراة أوكلاند سيتي بافتتاح مشوار الأهلي في المونديال، بينما يغيب أكرم وكريم عن المشاركة في مونديال الأندية.

تقرر سفر بعثة الأهلي إلى المغرب يوم 28 يناير الجاري عبر استقلال طائرة خاصة، استعدادا للمشاركة في منافسات كأس العالم، والتي تستضيفها المغرب خلال الفترة من 1 إلى 11 فبراير، ويستهلها فريق الأهلي بمواجهة أوكلاند سيتي النيوزيلندي مطلع الشهر المقبل.

وأنهى الأهلي خوض مبارياته الرسمية في الدوري عقب الفوز على البنك الأهلي أمس الثلاثاء بهدف نظيف ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من عمر الدوري المصري.