شكرا لقرائتكم خبر عن 12 ناديا أطاحوا بالمدربين خلال 15 جولة بالدورى بحثا عن الاستقرار الفني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - انضم نادى الزمالك وسموحة وسيراميكا إلى قائمة الأندية التي أطاحت بالمدربين خلال أول 15 مباراة في إطار منافسات بطولة الدورى المصرى هذا الموسم بعدما أعلنوا رحيل مدربينهم.

ورحل 4 مدربين دفعة واحدة بعد انتهاء مباريات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى، والتي يأتي في مقدمتهم البرتغالى جوسفالدو فيريرا من تدريب الزمالك وإيهاب جلال من فاركو، أحمد سامى من سيراميكا وطارق العشرى من تدريب سموحة.

12 ناديا قاموا بالتغيير

وشهدت الـ15 مباراة السابقة قيام 12 ناديا بتغيير المدربين وهم كل من الزمالك وبيراميدز والمصرى وغزل المحلة وسموحة وسيراميكا وأسوان والإسماعيلى وطلائع الجيش وفاركو وإنبى والبنك الأهلى.

وجاءت التغييرات كالتالى..

الزمالك رحيل فيريرا، بيراميدز رحيل تاكيس جونياس، المصرى رحيل إيهاب جلال، غزل المحلة رحيل بابا فاسيلو، سموحة رحيل طارق العشرى، سيراميكا رحيل أحمد سامى، أسوان رحيل ربيع ياسين، الإسماعيلى رحيل خوان كارلوس جاريدو، طلائع الجيش رحيل علاء عبد العال، فاركو رحيل إيهاب جلال، إنبى رحيل أحمد كشرى، البنك الأهلى رحيل خالد جلال وحلمى طولان.

وأسدل مجلس إدارة نادى الزمالك الستار على مسيرة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مع الفريق الأبيض، بعد تراجع النتائج في الفترة الأخيرة، وتعيين أسامة نبيه بديلاً له، حتى نهاية الموسم لتصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة.

تقدم إيهاب جلال باعتذار عن الاستمرار فى القيادة الفنية لفريق فاركو، ووافق مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار على اعتذار ايهاب جلال وتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يقود أحمد خطاب مران فاركو اليوم الثلاثاء لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.