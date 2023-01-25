شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الطائرة يصدر كارنيه مدرب الزمالك للمشاركة فى البطولة العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قام الاتحاد المصري لكرة الطائرة برئاسة المهندس ياسر قمر بإصدار الكارنيه الخاص بشريف الشمرلي مدرب الزمالك في ظل حرص الاتحاد على الوقوف بجانب الفرق المصرية.

تم إصداره الكارنيه من اتحاد الطائرة لمدرب شريف الشمرلي مؤقت، وذلك بحضور مدير النشاط الرياضي بنادي الزمالك أحمد عبدالدايم وذلك حرصًا من الاتحاد المصري على خوض الزمالك البطولة العربية التي ستقام في القاهرة في الفترة من من 18 فبراير وحتى 3 مارس المقبلين بمجمع الصالات المغطاة لاستاد القاهرة.

وكان قد قام الاتحاد الإفريقي للكرة الطائرة بإيقاف شريف الشمرلي، في خطاب رسمي تم إرساله للاتحاد المصري للكرة الطائرة، وجاء إيقاف الشمرلي، على خلفية مخالفة في الميزانية الخاصة بمجلس الاتحاد الإفريقي السابق للكرة الطائرة تحت قيادة عمرو علواني، أثناء تولي الشمرلي منصب رئيس اللجنة المدربين و المشرف على الدورات التدريبية في الاتحاد الإفريقى للطائرة في وقت سابق.

على جانب أخر أعلنت اللجنة المنظمة للبطولة العربية لكرة الطائرة، في نسختها الـ 41، عن مشاركة 16 ناديا في البطولة العربية للأندية، وجاءت قائمة الأندية كالتالي: نادي النصر ”البحرين”، نادي بن ياس ”الإمارات”، نادي الوكرة ”قطر”، النادي الاهلي ”قطر”، نادي الزمالك ”مصر”، النادي الأهلي ”مصر”، نادي الميناء ”اليمن”، نادي خيبل المهره ”اليمن”، نادي السيب ”عمان”، نادي كاظمة ”الكويت”، نادي القوات ”فلسطين”، نادي الصداقة ”فلسطين”، نادي مصافي الشمال ”العراق”، نادي السويحلي ”ليبيا”، نادي أهلي طرابلس ”ليبيا”، نادي الكويت ”الكويت”.