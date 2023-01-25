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نتائج قرعة كأس مصر للشباب مواليد 2003

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القاهرة - سامية سيد - أقيمت قرعة كأس مصر للشباب "مواليد 2003" لموسم 2022/2023 صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى خمس مجموعات جاءت كالتالى:

 

المجموعة الأولى: إف سي مصر، المقاولون العرب، الداخلية وغزل المحلة.

 

المجموعة الثانية: الزمالك، مصر المقاصة، بتروجيت وطلائع الجيش.

 

المجموعة الثالثة: المصري، سموحة، أسوان والاتحاد السكندرى.

 

المجموعة الرابعة: الأهلي، حرس الحدود، إنبي والبنك الأهلي.

 

المجموعة الخامسة: الإسماعيلي، فيوتشر، بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا.

 

ويقضي نظام البطولة بصعود الفرق الخمسة أصحاب الصدارة في مجموعات الدور الأول، بجانب أفضل ثلاثة فرق احتلت المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي.

 

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محمد ايمن

محمد ايمن

صحفي يزاول مهنة الصحافة المنطوقة أو المكتوبة، واعمل في جمع ونشر التفاصيل وكل ما يخص الأحداث الرياضية العالمية والمحلية وعمل ريبورتاجات

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