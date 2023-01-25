شكرا لقرائتكم خبر عن نتائج قرعة كأس مصر للشباب مواليد 2003 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أقيمت قرعة كأس مصر للشباب "مواليد 2003" لموسم 2022/2023 صباح اليوم الأربعاء بمقر الاتحاد المصري لكرة القدم.

وأسفرت القرعة عن تقسيم الفرق المشاركة إلى خمس مجموعات جاءت كالتالى:

المجموعة الأولى: إف سي مصر، المقاولون العرب، الداخلية وغزل المحلة.

المجموعة الثانية: الزمالك، مصر المقاصة، بتروجيت وطلائع الجيش.

المجموعة الثالثة: المصري، سموحة، أسوان والاتحاد السكندرى.

المجموعة الرابعة: الأهلي، حرس الحدود، إنبي والبنك الأهلي.

المجموعة الخامسة: الإسماعيلي، فيوتشر، بيراميدز وسيراميكا كيلوباترا.

ويقضي نظام البطولة بصعود الفرق الخمسة أصحاب الصدارة في مجموعات الدور الأول، بجانب أفضل ثلاثة فرق احتلت المركز الثاني، إلى الدور ربع النهائي.