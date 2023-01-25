شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر يعلن تعيين مؤمن زكريا في جهاز الكرة بسموحة الجديد بدون أعباء مالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن فرج عامر رئيس نادى سموحة، تعيين مؤمن زكريا نجم الأهلى في الجهاز الفني الجديد لسموحة، بعد رحيل طارق العشرى عن تدريب الفريق بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما مساء الثلاثاء.

ونشر فرج عامر عبر حسابه الشخصى على موقع "تويتر": "تعيين مؤمن زكريا ضمن أعضاء الجهاز الفني لكرة القدم بنادي سموحة وهذه أهم صفقة بهذا الموسم بدون أعباء مالية على نادي سموحة".

وتوصل مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، لاتفاق مع أحمد سامى المدير الفني السابق لسيراميكا، لقيادة الفريق السكندرى خلفا للراحل طارق العشرى الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع النادى.

واتفق أحمد سامى على قيادة سموحة بعد قيام إدارة النادى بإنهاء التعاقد مع طارق العشرى ودفع كل المستحقات الخاصة به، على أن يقود الفريق في مباراة إنبى المقبلة في بطولة الدورى.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة إنبى الأحد المقبل في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي ستكون الأولى لأحمد سامى مع الفريق.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.