شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يوافق على استقالة كلاتنبرج من رئاسة لجنة الحكام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم في اجتماعه الطارئ اليوم الأربعاء، قبول استقالة مارك كلاتنبرج وتكليف الشئون القانونية بالاتحاد باتخاذ الاجراءات اللازمة لحفظ حقوق الاتحاد ومايترتب على الاستقاله طبقا لبنود العقد المبرم.

كما تقرر سرعة التفاوض مع خبير تحكيم أجنبي للعمل كرئيس للجنة الحكام ومطور لمنظومة التحكيم.

وتقدم الإنجليزي مارك كلاتنبرج، رئيس لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم، باستقالته من منصبه مساء أمس الثلاثاء، وعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لكرة القدم اجتماعًا طارئًا اليوم الأربعاء، للبت في أمر استقالة كلاتنبرج.

كما يؤكد مجلس الإدارة ثقته في لجنة الحكام، والتي ستستمر في عملها بشكل طبيعي، بقيادة محمد فاروق نائب رئيس اللجنة، واستقر مسئولو اتحاد الكرة على اختيار محمد فاروق، نائب رئيس لجنة الحكام قائما بأعمال رئيس اللجنة.

ومن المقرر أن يتولى فاروق تعيينات الحكام فى الفترة المقبلة بشكل مؤقت، ويباشر جميع مهام كلاتنبرج حتى تتضح الصورة ويكشف سبب غيابه عن القيام بمهام عمله في الأيام الأخيرة.

في سياق مغاير ، كشف مصدر مسئول باتحاد الكرة أن إيدي ماييه، حكم سيشل، خارج ترشيحات اتحاد الكرة لرئاسة لجنة الحكام خلفا لمارك كلاتنبرج الذى تقدم باستقالته لمجلس إدارة اتحاد الكرة اليوم.