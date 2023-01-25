شكرا لقرائتكم خبر عن محمد مغربى مدافع الأهلى يقترب من الانضمام إلى سموحة على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب محمد مغربي مدافع الأهلي الشاب من الانتقال إلى صفوف سموحة على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم الحالي، في ظل خروجه من الحسابات الفنية للسويسري مارسيل كولر المدير الفني للأهلي خلال الفترة الأخيرة واستبعاده الدائم من حسابات الجهاز الفني

ويرغب محمد مغربي في الخروج للإعارة في ظل رغبته في المشاركة بالمباريات، مع صعوبة حصوله على فرصة مع الفريق الأول بالأهلي، في ظل اعتماد مارسيل كولر على الخماسي محمد عبد المنعم ومحمود متولي وياسر إبراهيم ورامي ربيعة وخالد عبد الفتاح، بالإضافة إلى وجود أيمن أشرف.

ويرغب سموحة في ضم مغربي لتعويض غياب محمود شبانة مدافع الفريق السكندري والذي تم قطع إعارته من قبل ناديه الأصلي "الزمالك" خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية، على أن يبدأ مغربي رحلة جديدة مع سموحة بحثا عن المشاركة الأساسية.

وتواصل مسئولو نادي سموحة مع نظرائهم في الأهلي من أجل ضم محمد مغربي، وهو ما رحبت به إدارة الأهلي بعد الحصول على موافقة كولر، الذي رحب بفكرة خروج اللاعب للإعارة والحصول على وقت أكبر للمشاركة في المباريات واكتساب الخبرات الكافية.

وعاد مغربي إلى الأهلي مطلع الموسم الحالي قادما من تبليتسه التشيكي بعد قطع فترة إعارته، ولم يشارك مع الأهلي في أي مباراة منذ بداية الموسم الحالي.