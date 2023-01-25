شكرا لقرائتكم خبر عن أسامة نبيه يظهر فى الزمالك لبداية مهمة القيادة الفنية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تعقد إدارة نادى الزمالك اجتماعاً حالياً مع أسامة نبيه المدير الفني الجديد للفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأبيض لبحث متطلبات المرحلة المقبلة ووضع النقط على الحروف لخروج من الفريق من سلسلة النتائج السلبية التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

وتولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية للزمالك خلفًا لفيريرا، ويقود نبيه التدريب الجماعى اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.

وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك عن قراره المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، حيث قرر توجيه الشكر للبرتغالى فيريرا ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.

وفى نفس الوقت قرر المجلس استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.

وقرر المجلس استمرار هذا الجهاز الفنى لنهاية الموسم وطالبت الإدارة بضرورة استمرار الدعم الجماهيرى للفريق والجهاز الفنى الجديد.

واستقر مسئولو نادى الزمالك على إقامة حفل وداع مصغر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق، لتكريمه على ما قدمه للفريق الكروى خلال الفترة الماضية، بعدما قرر مجلس الإدارة رحيله من منصبه بسبب سوء النتائج.

ومن المنتظر أن يعقد فيريرا ووكيله جلسة مع مسئولى الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إنهاء كل الأمور بين الطرفين، وحصول المدرب على باقى مستحقاته المالية وفقا للمنصوص عليه فى العقد.