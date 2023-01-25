شكرا لقرائتكم خبر عن كيف يستعد الأهلى لخوض منافسات كأس العالم للأندية ؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يضع مسئولو الأهلى حالياً اللمسات النهائية على ترتيبات رحلة مونديال الأندية، حيث تقرر سفر الفريق على متن طائرة خاصة لخوض البطولة التى يستهلها المارد الأحمر بمواجهة أوكلاند سيتى النيوزيلندى فى الأول من فبراير المقبل، وهو ما نلقى عليه الضوء فى السطور التالية..

س: متى تسافر بعثة الاهلى للمغرب ؟

ج: تتوجه بعثة الاهلى للمغرب السبت المقبل لخوض منافسات كأس العالم للأندية على متن طائرة خاصة.

س: كم عدد اللاعبين المسافرين للمغرب ؟

ج: سوف يصطحب فريق الاهلى من 23 لـ 25 لاعب لخوض غمار البطولة.

س: ماهو موعد مباراة الاهلى مع أوكلاند سيتى ؟

ج: ينتظر أن يلتقى الأهلى مع نظيره أوكلاند سيتى فى ضربة البداية ببطولة كأس العالم للأندية يوم الأربعاء الموافق أول فبراير فى التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

س: هل هناك لاعبين تأكد غيابهم عن الاهلى فى كأس العالم ؟

ج: فقد الأهلى جهود ثلاثة من لاعبيه بسبب الإصابة وهم أكرم توفيق وكريم فؤاد ومصطفى شوبير فلن يلحق أى منهم بمباريات كأس العالم للأندية.

س: كيف يستعد الاهلى لخوض منافسات كأس العالم ؟

ج: سيخوض الفريق اليوم مران استشفائى ثم يحصل على إجازة الخميس ويتدرب الجمعة ويغادر للمغرب السبت المقبل.

س: ماهى نتائج الاهلى السابقة فى كأس العالم للأندية ؟

ج: يشارك الأهلى فى كأس العالم للأنية 2023، للمرة الثامنة فى تاريخه، والثالثة على التوالى، وشارك المارد الأحمر فى 7 نسخ سابقة أعوام 2005 و2006 و2008 و2012 و2013 و2020 و2021.

وكانت أفضل نتائج الأهلى فى مونديال الأندية حصوله على الميدالية البرونزية فى 3 مناسبات، أعوام 2006 فى اليابان، و2020 فى قطر، و2021 فى الإمارات.

س: ماهى مواعيد مباريات كأس العالم للأندية؟

ج: الأهلى × أوكلاند سيتى الأربعاء الموافق 1 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من مباراة الأهلى وأوكلاند سيتى × فريق سياتل ساوندرز يوم 4 فبراير- الساعة 7.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودى × الوداد المغربى، يوم 4 فبراير- الساعة 4.30 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 3 × مع فلامنجو البرازيلى يوم 7 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.

الفائز من المباراة رقم 2 × ريال مدريد يوم 8 فبراير- الساعة التاسعة مساء بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد الثالث والرابع يوم 11 فبراير- الساعة 5.30 بتوقيت القاهرة.

المباراة النهائية يوم 11 فبراير- الساعة 9 مساء بتوقيت القاهرة.