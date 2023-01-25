شكرا لقرائتكم خبر عن محمود كهربا يحضر تحقيق لجنة الانضباط باتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - حضر محمود كهربا لاعب الأهلي برفقة محاميه لجلسة الإستماع بلجنة الانضباط التابعة لاتحاد الكرة والتي عقدت اليوم برئاسة المستشار محمد عبده صالح، لمناقشته في الشكوى المقدمة ضده من نادي الزمالك.

وقررت رابطة الأندية المحترفة إحالة شكوى الزمالك ضد محمود كهربا، لاعب الأهلى، إلى لجنة الانضباط وفقا للائحة.

وتضمنت شكوى الزمالك فيديو لكهربا يتضمن هجوما علي الزمالك إلا أن مراقب المباراة لم يسجل الواقعة في تقريره، لذا تمت إحالة الشكوى للجنة الانضباط .