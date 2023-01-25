الامارات | مدرب ريال مدريد: مودريتش وكروس ما زالا يلعبان دورا رئيسيا

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال المدرب الإيطالي لنادي ريال مدريد ثاني الدوري الإسباني لكرة القدم كارلو أنشيلوتي إن لاعبي خط الوسط المخضرمين الكرواتي لوكا مودريتش والألماني توني كروس ما زالا يلعبان دورًا رئيسيًا في تشكيلة النادي الملكي، رغم استبعاده لهما نهاية الأسبوع الماضي.

وفاز ريال مدريد على أتلتيك بلباو 2-صفر الأحد وجلس الثنائي مودريتش وكروس على دكة البدلاء، حيث دفع أنشيلوتي بالفرنسي إدواردو كامافينغا وداني سيبايوس مكانهما، قبل أن يشركهما في الدقائق الأخيرة التي شهدت تسجيل الألماني للهدف الثاني. ويواجه مودريتش (37 عامًا) وكروس (33 عامًا) اللذان ينتهي عقدهما في نهاية الموسم، منافسة شديدة هذا الموسم، حيث أكد أنشيلوتي أن ريال مدريد يمر بمرحلة انتقالية.

وقال أنشيلوتي للصحافيين عشية استضافة الجار أتلتيكو مدريد في ربع نهائي كأس الملك الخميس "إنهما محترفان ويفهمان ما يعنيه هذا النادي".

وأضاف "إنهما يعرفان جودة التشكيلة التي نملكها ولا أعتقد أنني مضطر لشرح أي شيء. لقد تحدثنا منذ بداية الموسم حول هذا الموضوع، إنها لحظة انتقالية ويجب على الجميع فهمها، اللاعبون الشباب والمخضرمون". وانضم مودريتش إلى ريال مدريد في 2012، وكروس في 2014 وشكلا معًا جزءًا أساسيًا من نجاحات الفريق. فازا بثلاثة ألقاب في الدوري الإسباني وأربعة في مسابقة دوري أبطال أوروبا معًا، من بين ألقاب أخرى.

وشكلا حتى هذا الموسم خط وسط مذهل مع البرازيلي كازيميرو، لكن الأخير انتقل إلى مانشستر يونايتد الإنكليزي أواخر الصيف الماضي، حيث شغل الفرنسي أوريليان تشواميني مركزه هذا الموسم. وقال أنشيلوتي إنه على الرغم من استبعاد مودريتش وكروس من مواجهة أتلتيك، فإنهما سيظلان يلعبان دورًا أساسيًا في ريال مدريد. وأضاف "بالطبع يمكنهم اللعب معًا، إنهما يتألقان هذا الموسم وكانا أساسيين، وسيظلان كذلك".

سيميوني يقترح إلغاء الشوطين الإضافيين

يعتقد المدرب الأرجنتيني لنادي أتلتيكو مدريد الإسباني دييغو سيميوني أن مباريات الكأس يجب أن تذهب مباشرة إلى ركلات الترجيح في حال تعادل الفرق في الوقت الأصلي، دون اللجوء إلى الشوطين الإضافيين. وتفرض غالبية بطولات خروج المغلوب في الوقت الحالي اللجوء إلى شوطين إضافيين لمدة 30 دقيقة في حال التعادل قبل الاحتكام الى ركلات الترجيح في حال استمراره لتحديد المتأهل أو البطل.

وقال سيميوني في مؤتمر صحافي عشية مواجهة جاره مضيف ريال مدريد "إنه موقف (ركلات الترجيح) في المباراة يجب أن نذهب إليه مباشرة وألا نذهب لوقت إضافي على ما أعتقد". وأضاف "هناك بالفعل الكثير من وقت اللعب".

وشهدت مباراتا نصف نهائي الكأس السوبر الإسبانية اللتان أقيمتا في السعودية مطلع الشهر الحالي، اللجوء إلى الشوطين الإضافيين ثم ركلات الترجيح لتحديد المتأهلين إلى المباراة النهائية، حيث تغلب ريال مدريد وبرشلونة على فالنسيا وريال بيتيس على التوالي.