موعد مباراة مصر والسويد اليوم في ربع نهائي مونديال اليد.. والقناة الناقلة

الشارقة - اميمة ياسر - يواجه منتخب مصر لرجال كرة اليد، نظيره السويدي، فى تمام التاسعة والنصف مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 المقامة فى بولندا والسويد.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

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تذاع مباراة منتخب مصر لليد ونظيره السويدي، على قناة أون تايم سبورتس.