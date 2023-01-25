شكرا لقرائتكم خبر عن 180 هدفا حصيلة أهداف الفراعنة ببطولة العالم لليد قبل مواجهة السويد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تنتظر الجماهير المتابعة لكرة اليد مواجهة منتخب مصر أمام نظيره السويدى المحدد لها التاسعة و النصف مساء اليوم الأربعاء فى إطار ربع نهائى بطولة العالم فى نسختها الـ28 المقامة فى بولندا والسويد وتستمر حتى يوم 29 يناير الجارى.

و يمتلك منتخب مصر 180 هدف حصيلة أهدافه فى مشوار التأهل لربع النهائى ، حيث سجل المنتخب فى اللقاء الأول 31 هدفاً مقابل 22 على كرواتيا بضربة البداية قبل تسجيل 30 هدفا مقابل 19 فى ثانى لقاءاته على المغرب و35/16 على الولايات المتحدة الأمريكية فى ختام الدور الأول.

بينما سجل المنتخب فى أول لقاء بالدور الرئيسى 33 هدفاً مقابل 28 لبلجيكا، وأخيرا 26/22 فى مباراة الفوز على البحرين التى ضمن الفراعنة من خلالها الصعود إلى دور ربع النهائى. قبل تلقى الخسارة 30/25 من الدنمارك فى المباراة الأخيرة .

ويسعى منتخب اليد أن يحقق إنجازا قويا فى لقاء الغد بدخول المربع الذهبى والتفوق على السويد مثلما نجح فى تحقيق الفوز فى آخر مواجهة جمعتهما فى أولمبياد طوكيو الأخيرة التى حصد خلالها الفراعنة المركز الرابع.

وجاءت مواجهة الفراعنة للسويد، فى ظل صعود منتخبنا الوطنى كثان المجموعة الرابعة بعد الخسارة أمام نظيره الدنمارك بنتيجة 30 /25 بآخر مواجهاته فى الدور الرئيسى فى بطولة العالم.

واستطاع منتخب مصر لرجال كرة اليد تحقيق الفوز على نظيره البحرينى بنتيجة 26 / 22 يوم السبت فى ثانى مباريات الدور الرئيسى ببطولة العالم، ليضمن التأهل إلى دور ربع النهائى.

ونجح منتخب اليد فى تحقيق الفوز بلقاء البحرين لضمان الصعود رسميا إلى دور ربع النهائى بالبطولة، خاصة أنه نجح فى الفوز بأول مباريات الدور الرئيسى على بلجيكا بنتيجة 33 / 28.

كما استطاع منتخب مصر التأهل إلى الدور الرئيسى لبطولة العالم لكرة اليد المقامة ببولندا والسويد محققا العلامة الكاملة بالدور الأول، بالفوز على كرواتيا والمغرب والولايات المتحدة الأمريكية.

ونجح المدير الفنى الإسبانى للفراعنة روبرتو باروندو جارسيا فى التكشير عن الأنياب فى ضربة البداية بالدور الأول للحصول على دفعة معنوية تعطى الثقة للاعبين.

وتضم القائمة النهائية لمنتخب مصر فى بطولة العالم لكرة اليد كلا من:

حراسة المرمى: كريم هنداوى (الزمالك) – عبدالرحمن حُميد (الأهلي) – محمد على (سينفين الإسباني)، الجناح الأيسر: عمر الوكيل بكار (الزمالك) – أحمد مؤمن صفا (الزمالك)، الظهير الأيسر: على زين (دينامو بوخارست الروماني) – حسن قداح (الزمالك)، الجناح الأيمن: محمد سند (نيم الفرنسي) – أكريم يسرى (الزمالك)، الظهير الأيمن: محسن رمضان (الأهلي) – مهاب سعيد (الأهلي)، صانع ألعاب: يحيى الدرع (فيزبريم المجري) – أحمد هشام السيد "دودو" (نيم الفرنسي) – سيف الدرع (ليموج الفرنسي)، الدائرة: محمد ممدوح هاشم (دينامو بوخاريست الروماني) – إبراهيم المصرى (الأهلي) – أحمد عادل (الأهلي) – شادى خليل (الزمالك) وأحمد خيرى (الأهلى).