شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد سامى مديرا فنيا لسموحة خلفا لطارق العشرى.. والإعلان خلال ساعات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توصل مسئولو نادى سموحة برئاسة فرج عامر، لاتفاق مع أحمد سامى المدير الفني السابق لسيراميكا، لقيادة الفريق السكندرى خلفا للراحل طارق العشرى الذى تم توجيه الشكر له على الفترة التي قضاها مع النادى.

واتفق أحمد سامى على قيادة سموحة بعد قيام إدارة النادى بإنهاء التعاقد مع طارق العشرى ودفع كل المستحقات الخاصة به، على أن يقود الفريق في مباراة إنبى المقبلة في بطولة الدورى، وسيتم الإعلان خلال الساعات القليلة المقبلة.

ويحتل فريق سموحة المركز الحادى عشر فى ترتيب جدول الدورى برصيد 16 نقطة من 15 مباراة، حيث فاز في ثلاث مباريات وتعادل في 7 مباريات، وخسر في 5 مباريات، أحرز في إجمالي مبارياته 9 أهداف، بينما استقبل مرماه 13 هدفا.

وسقط فريق سموحة أمام بيراميدز بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفى بيراميدز رمضان صبحى فى الدقيقة 16 ومصطفى فتحى فى الدقيقة 56، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.

ويستعد فريق سموحة لمواجهة إنبى الأحد المقبل في إطار منافسات الأسبوع السادس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، والتي ستكون الأولى لأحمد سامى مع الفريق.