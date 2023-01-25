شكرا لقرائتكم خبر عن تفاصيل منافسات بطولة البريمييرليج للكاراتيه بالقاهرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يستضيف استاد القاهرة الدولى فى الصالة المغطاة الدورى العالمى للكاراتيه ”البريمييرليج“ خلال الفترة من 27 إلى 29 يناير الجاري.

وتبدأ البطولة الجمعة 27 يناير فى تمام الساعة 9 صباحًا بتوقيت القاهرة بمنافسات الكاتا سيدات، بجانب انطلاق منافسات اليوم الأول من دورى المجموعات فى تمام الساعة 10.30 صباحا ويتبعها منافسات دور ربع النهائى فى تمام الساعة 6.15 مساء وينطلق دور نصف النهائى للكوميتيه فى موازين -60 كجم رجال، و -67 كجم رجال، -75 كجم رجال، و -50 كجم سيدات، و -55 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء على أن تنتهى منافسات اليوم فى تمام الساعة 8.30 مساء.

وتقام يوم السبت 28 يناير مسابقات الكاتا رجال فى التاسعة صباحا وينطلق منافسات دورى المجموعات فى تمام الساعة 10.30 صباحا ودور ربع النهائى فى تمام الساعة 6.45 مساء ودور نصف النهائى للكوميتيه فى موازين -84 كجم رجال، و+84 كجم رجال، و -61 كجم سيدات، و -68 كجم سيدات، و+68 كجم سيدات فى تمام الساعة 7.35 مساء على أن تنتهى منافسات اليوم فى تمام الساعة 8.30 مساء.

وتقام يوم الأحد 29 يناير مباريات الميداليات البرونزية الساعة 10 صباحا وتقام المباريات النهائية فى منافسات الكاتا والكوميتيه للرجال والسيدات فى تمام الساعة 11 صباحا وحتى الساعة 6 مساء ويتبعها حفل توزيع الجوائز على أصحاب الميداليات فى البطولة.

تشهد البطولة مشاركة كبيرة حيث قام بالتسجيل فى البطولة 431 لاعبًا ولاعبة، وهو عدد كبير فى أول بطولات السلسلة العالمية فى موسم 2023، وقد اكتملت قائمة المشاركين بتسجيل 32 مشاركًا فى جميع الفئات الـ 12 فى البطولة باستثناء فئة واحدة.

وتعود سلسلة بريمييرليج الكاراتيه إلى القاهرة بعد عام من التوقف، حيث استضافت العاصمة المصرية بطولة البريمييرليج عام 2021 للمرة الأخيرة واستطاعت مصر الفوز بلقب البطولة والتتويج بخمس ميداليات ذهبية، وفى عام 2022، استضافت القاهرة بطولة سيرياس ايه Series A.

وقال الدهراوى أنه من المتوقع أن تشهد منافسة قوية بين جميع اللاعبين المشاركين فى البطولة موضحا أن العمل جارى على قدم وساق فيما يتعلق بالترتيب النهائى الخاص بتلك البطولة العالمية.

وأضاف أن الاتحاد الدولى للكاراتيه على ثقة كاملة فى قدرات وإمكانيات مصر فى تنظيم البطولة بشكل مثالى ويخطف الأنظار فى ظل الدعم اللامحدود من قبل وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي. وأوضح الدهراوى أن جميع اللاعبين فى حالة تركيز كامل استعدادا لضربة البداية