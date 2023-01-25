شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام عبد المنعم وياسر فى تدريبات الأهلى الجماعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - واصل الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته بدون راحة، عقب الفوز الذي حققه أمس الثلاثاء على فريق البنك الأهلي بهدف دون مقابل في بطولة الدوري الممتاز.

وشهد مران الفريق انتظام الثنائي محمد عبد المنعم وياسر إبراهيم، لاعبيّ خط دفاع الفريق، في التدريبات الجماعية بعد اجتياز البرنامج التأهيلي والعلاج الطبيعي خلال الأيام الماضية.

وحرص الجهاز الفني للأهلي قبل انطلاق المران على التأكيد للاعبين على أهمية التركيز خلال الفترة القادمة، والتي يستعد خلالها الفريق للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفريق قد فاز على البنك الأهلي بهدف نظيف سجله محمد شريف، ليعزز صدارته لبطولة الدوري برصيد 37 نقطة.