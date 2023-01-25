طارق العشرى يجتمع مع إدارة سموحة لإنهاء التعاقد والأمور المالية

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القاهرة - سامية سيد - يجتمع طارق العشرى المدير الفنى لفريق سموحة، مع إدارة النادى السكندرى حاليا لإنهاء الارتباط بينهما بشكل ودي للرحيل عن الفريق بعد الهزيمة من بيراميدز بهدفين مقابل هدف.

ويعقد حاليا طارق العشرى جلسة مع عمر الغنيمى نائب رئيس سموحة في النادى من أجل الاتفاق على كل الأمور المادية بالتراضى، على أن يعلن النادى توجيه الشكر للعشرى من أجل إتاحة الفرصة له للتعاقد مع نادى آخر في الدورى.

وينتظر طارق العشرى خطاب الشكر وإقالته من تدريب سموحة، ليتمكن من قيادة فريق آخر فى بطولة الدورى، الأمر الذى جعله يرفض تقديم استقالته حتى الآن من الفريق بعد التصريحات المتبادلة بينه وبين فرج عامر رئيس النادى.

وأكد طارق العشرى أن مواجهة بيراميدز هى الأخيرة له مع الفريق السكندرى، والتى انتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، فى إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى.

وقال طارق العشرى: "أبلغت اللاعبين أن هذه المباراة هى الأخيرة لى مع الفريق واكتفيت بهذه المرحلة التى قدمتها مع سموحة، وانتظر جواب الشكر من إدارة نادى سموحة على هذه الفترة، ولو لم يتم توجيه الشكر لى سأتواجد فى مران الفريق غدا استعدادا لمواجهة إنبى المقبلة".

وأوضح طارق العشرى: "الجميع قدم ما عليه وكافح فى الفترة الماضية، نلعب فى حدود الإمكانيات المتاحة، ولو نظرنا على الفريق سنجد أن البدلاء جميعهم فى سن صغير للغاية مواليد 2001 وكان هذا الهدف الذى كنا نعمل من أجله مع مجلس الإدارة".

وحقق فريق بيراميدز فوزا هاما على نظيره سموحة بهدفين مقابل هدف فى المباراة التى جمعتهما ضمن مباريات الجولة الـ 15 بالدورى، أحرز هدفى بيراميدز رمضان صبحى فى الدقيقة 16 ومصطفى فتحى فى الدقيقة 56، بينما أحرز هدف سموحة الوحيد أسامة فيصل فى الدقيقة 30 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة ارتفع رصيد بيراميدز للنقطة الـ 30 يحتل بها المركز الثالث فى جدول الدورى، بينما يتجمد رصيد سموحة عند النقطة 16 فى المركز الـ 11 بالدورى.