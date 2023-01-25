شكرا لقرائتكم خبر عن الأسبوع الخامس عشر من الدورى ينهى مشوار 4 مدربين مع أنديتهم.. فيريرا الأبرز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ضربت موجة تغيير المدربين أندية الدورى المصرى خاصة بعد إسدال الستار على منافسات الجولة الخامسة عشرة من المسابقة برحيل 4 مدربين دفعة واحدة فى هذا الموسم.

رحيل فيريرا

أسدل مجلس إدارة نادى الزمالك الستار على مسيرة البرتغالى جوسفالدوا فيريرا مع الفريق الأبيض، بعد تراجع النتائج فى الفترة الأخيرة، وتعيين أسامة نبيه بديلاً له، حتى نهاية الموسم لتصحيح مسار الفريق خلال الفترة المقبلة.

استقالة إيهاب جلال

تقدم إيهاب جلال باعتذار عن الاستمرار فى القيادة الفنية لفريق فاركو، ووافق مجلس إدارة نادى فاركو برئاسة عز الدين يشار على اعتذار ايهاب جلال وتمنى له التوفيق فى المرحلة المقبلة، ومن المقرر أن يقود أحمد خطاب مران فاركو اليوم الثلاثاء لحين التعاقد مع مدير فنى جديد.

إقالة أحمد سامى

قررت إدارة نادي سيراميكا توجيه الشكر إلى أحمد سامي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم، مكتفية بالفترة التي قضاها مع الفريق. وأكدت إدارة نادي سيراميكا أنها اتفقت مع سامي على فسخ العقد بالتراضي، في إطار العلاقات الطيبة بين الطرفين.

رحيل طارق العشرى

ينتظر طارق العشرى جواب الشكر وإقالته من تدريب سموحة، ليتمكن من قيادة فريق آخر فى بطولة الدورى، الأمر الذى جعله يرفض تقديم استقالته حتى الآن من الفريق بعد التصريحات المتبادلة بينه وبين فرج عامر رئيس النادى.

وأكد طارق العشرى أن مواجهة بيراميدز هي الأخيرة لي مع الفريق السكندري، والتي انتهت بالهزيمة بهدفين مقابل هدف، فى المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، في إطار منافسات الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى.