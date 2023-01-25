شكرا لقرائتكم خبر عن " الرغبة " تقرب انتقال ناصر منسى للزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اقترب ناصر منسى مهاجم البنك الأهلى من الإنتقال للزمالك بعد المفاوضات الجارية بين مسئولي الناديين خلال الساعات القليلة الماضية من أجل حصول الفريق الأبيض على خدمات مهاجم البنك الأهلى بناء على رغبة اللاعب الذى أكد لمسئولى ناديه رغبته في الإنتقال للفريق الأبيض خلال فترة الإنتقالات الشتوية الجارية

ويسعى الزمالك إلى التعاقد مع مهاجم في الميركاتو الشتوى الجارى من أجل تدعيم هجوم الفريق في ظل حالة العقم التهديفى التي يعانى منها الفريق في الموسم الحالي .

وفشل الثنائى الهجومى التونسى سيف الدين الجزيرى والبنينى سامسون أنيكولا مهاجما الزمالك في التعبير عن أنفسهما بالإضافة لإهدار العديد من الفرص السهلة أمام مرمى المنافسين وهو ما كان له بالغ الأثر في تراجع نتائج وترتيب الفريق بالدورى والخروج من الدور نصف النهائي بكأس مصر .

ويحاول مسئولو الزمالك تقريب وجهات النظر مع نظرائهم بالبنك الأهلى في ظل العلاقات القوية التي تجمع الطرفين منذ صعود الأخير للدورى حيث تعاقد مع أكثر من لاعب زملكاوى مثل أسامة فيصل وأخيرا الإيفوارى رزاق سيسيه وإسلام جابر ومن قبلهم كريم بامبو .