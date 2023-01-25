شكرا لقرائتكم خبر عن حكاية نجم.. نهلة سامح كابيتانو الذهب فى عالم سيدات الطائرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يمتلك فريق الكرة الطائرة بالنادى الأهلى نجمة من ذهب وهى قائدة الفريق نهلة سامح صائدة البطولات على مدار تاريخها فى القلعة الحمراء، ولا زالت حتى الآن تحصد الذهب.

واستطاعت نهلة سامح عدم خسارة أى بطولة محلية طوال مسيرتها سواء على مستوى الفريق الأول أو مرحلة الناشئين حتى وصلت مؤخرا إلى اللقب رقم 50 مع الأهلى فى مختلف البطولات بعد حصد السوبر.

وتمتلك نهلة سامح 19 بطولة دورى، 19 بطولة كأس مصر، 6 بطولة أفريقيا، 5 بطولة عربية ولقب كأس السوبر.

كما تمتلك نهلة سامح مواصفات قيادية فى الملعب وخارجه، خاصة أنها قريبة جدا من جميع زميلاتها وتشارك الجهاز الفنى بقيادة حمدى الصافى العديد من القرارات وحل المشاكل فى الفريق.

وتمتلك أيضا نهلة سامح روح الحماس التى تتمتع بها فى أى بطولة تخوضها، حيث تمتلك خبرات قوية تجعلها تساهم فى إنهاء الأشواط لصالح فريقها أو منتخب بلادها.

ونجد أن نهلة سامح قائدة بمعنى الكلمة حيث دورها لا يختلف أيضا عن أى فرد للجهاز الفنى، خاصة أنها تتمتع بعلاقة طيبة مع باقى زميلاتها تجعلهم يعتبروها خير مثال للقائد.