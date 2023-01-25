شكرا لقرائتكم خبر عن حسنى عبد ربه يطلق مباردة "لم الشمل" قبل مواجهة الإسماعيلى والداخلية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أطلق حسنى عبد ربه نجم الإسماعيلى والمنتخب الوطنى السابق مبادرة للم الشمل داخل قلعة الدراويش قبل 48 ساعة من المواجهة المرتقبة للفريق أمام الداخلية باستاد الإسماعيلية الجمعة المقبل فى الجولة الـ16 للدورى.

وكتب حسنى عبد ربه عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك": "فى تلك اللحظات العصيبة التى يمر بها نادينا الحبيب، صاحب الفضل علينا جميعا، ومع كل المجهودات التى نبذلها بعيدا عن السوشيال ميديا ضمن محاولاتنا المستميتة واتصالاتنا المتعددة فى كل الاتجاهات".

وتابع: "أرى أنه من واجبنا أيضا أن نجتمع على قلب رجل واحد غدا الخميس بإذن الله فى بيتنا، البيت الكبير الذى شهد تألق الأجيال على هذا الملعب العريق لنقوم مؤازرة اللاعبين والجهاز الفني، حتى نكون حافزا لهم ومعهم لتحقيق الانتصارات في المباريات القادمة، وذلك من خلال حضور المران الأخير قبل مواجهة الداخلية، وأتمنى أن يلبي الجميع النداء".

وأضاف: "هذا مع دعمى للجماهير الوفية بعدد 250 تذكرة فى مباراة الداخلية.. الإسماعيلي أولا وأخيرا".

ويحتل الإسماعيلى المركز الأخير بجدول ترتيب الدورى برصيد 9 نقاط من 15 مباراة خاضها الفريق لم يحقق لاعبوه سوى فوز وحيد ، وتعادل في 6 لقاءات وخسر 8 .



حسنى عبد ربه يطالب بلم الشمل فى الإسماعيلى قبل مواجهة الداخلية