شكرا لقرائتكم خبر عن ترتيب الدورى المصرى بعد نهاية مباريات الجولة الـ15 للمسابقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أسدل الستار على منافسات الجولة الـ15 لمسابقة الدورى الممتاز موسم 2022-2023، وستكون الجماهير على موعد مع العديد من مباريات القمة والإثارة فى الجولة الـ16 من البطولة، على رأسها مباراة الزمالك مع فيوتشر.

الزمالك هو حامل لقب النسخة الماضية من الدورى المصرى 2021-2022، بينما حل بيراميدز وصيفاً للمرة الأولى فى تاريخه، وجاء الأهلى فى المركز الثالث.

ويشارك الأهلى والزمالك فى دورى الأبطال، وبيراميدز وفيوتشر فى الكونفدرالية، وتوج الزمالك بلقب الدورى المصرى موسم 2021-2022، بينما ضرب الاهلى موعداً مع بيراميدز فى نهائى كأس مصر.

انطلقت النسخة 64 من منافسات الدورى المصرى الممتاز فى 18 أكتوبر 2022، والذى كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق فى الشرق الأوسط وأفريقيا.

الأهلى هو البطل التاريخى للدورى المصرى بعدما حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثانى أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالى 14 مرة، ويأتى الإسماعيلى فى الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه فى ثلاث مناسبات فقط.

الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية فى المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثانى فى منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلى الثالث.

مواعيد مباريات الجولة السادسة عشرة للدوري المصري

الجمعة 27 يناير

أسوان & طلائع الجيش..2.45 ظهراً

الاسماعيلى & الداخلية..5 مساء

المقاولون العرب & الاتحاد السكندري..7 مساء

السبت 28 يناير

المصري البورسعيدى & فاركو..5 مساء

الأحد 29 يناير

انبى & سموحة..2.45 ظهراً

بيراميدز & سيراميكا..5 مساء

الزمالك & فيوتشر..7 مساء

الاثنين 30 يناير

البنك الاهلى & غزل المحلة ..5 مساء

وتأجلت مباراة الأهلى مع حرس الحدود في هذه الجولة لانشغال المارد الأحمر بالمشاركة في كأس العالم للأندية.

القناة الناقلة لمباريات الدورى المصرىوتنقل قناة أون تايم سبورتس مباريات الدورى المصرى فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.