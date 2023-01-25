شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلى.. جلسات استشفائية لـ الشحات وهانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - خضع حسين الشحات ومحمد هانى لاعبا الفريق الأول لكرة القدم بالنادى الأهلى، لجلسات استشفائية فى الجيم، على هامش المران الصباحى الذى أقيم اليوم على ملعب مختار التتش بالجزيرة.

وأكد الدكتور أحمد أبوعبلة، رئيس الجهاز الطبى أن الشحات اشتكى من آلام بسيطة فى الركبة عقب مباراة الزمالك، بينما يعانى محمد هانى من إجهاد خفيف فى عضلة السمانة.

وكان الفريق قد واصل تدريباته بدون راحة على ملعب مختار التتش بالجزيرة، بعد الفوز على البنك الأهلى أمس الثلاثاء.

وحرص الجهاز الفنى للأهلى قبل انطلاق المران على التأكيد للاعبين على أهمية التركيز خلال الفترة القادمة، والتى يستعد خلالها الفريق للمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية.

وكان الفريق قد فاز على البنك الأهلى بهدف نظيف سجله محمد شريف، ليعزز صدارته لبطولة الدورى برصيد 37 نقطة.