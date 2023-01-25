شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز حفل وداع مصغر لـ فيريرا بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على إقامة حفل وداع مصغر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق، لتكريمه على ما قدمه للفريق الكروى خلال الفترة الماضية، بعدما قرر مجلس الإدارة رحيله من منصبه بسبب سوء النتائج.
ومن المنتظر أن يعقد فيريرا ووكيله جلسة مع مسئولى الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إنهاء كل الأمور بين الطرفين، وحصول المدرب على باقى مستحقاته المالية وفقا للمنصوص عليه فى العقد.
وأعلن مجلس إدارة نادى الزمالك عن قراره المؤجل منذ يومين بخصوص الجهاز الفنى للفريق الأول لكرة القدم بالنادى، حيث قرر توجيه الشكر للبرتغالى فيريرا ومعاونيه الأجانب بمن فيهم مدرب اللياقة البدنية.
وفى نفس الوقت قرر المجلس استمرار أمير مرتضى مشرفا على فريق الكرة بالإضافة إلى مسؤليته السابقة عن قطاع كرة القدم في النادي، مع استمرار إسماعيل يوسف مديرا للكرة بالفريق الأول.
وقرر المجلس استمرار هذا الجهاز الفنى لنهاية الموسم وطالبت الإدارة بضرورة استمرار الدعم الجماهيرى للفريق والجهاز الفنى الجديد.