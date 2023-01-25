شكرا لقرائتكم خبر عن الزمالك يجهز حفل وداع مصغر لـ فيريرا بعد رحيله والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استقر مسئولو نادى الزمالك على إقامة حفل وداع مصغر للبرتغالى جوسفالدو فيريرا المدير الفنى للفريق، لتكريمه على ما قدمه للفريق الكروى خلال الفترة الماضية، بعدما قرر مجلس الإدارة رحيله من منصبه بسبب سوء النتائج.

ومن المنتظر أن يعقد فيريرا ووكيله جلسة مع مسئولى الزمالك خلال الساعات القليلة المقبلة من أجل إنهاء كل الأمور بين الطرفين، وحصول المدرب على باقى مستحقاته المالية وفقا للمنصوص عليه فى العقد.

وتولى أسامة نبيه مهمة القيادة الفنية للزمالك خلفًا لفيريرا، ويقود نبيه التدريب الجماعى اليوم الأربعاء، استعدادًا لمواجهة فيوتشر يوم الأحد المقبل، على استاد القاهرة الدولى، ضمن منافسات الأسبوع السادس عشر من عمر مسابقة الدورى.